Ook teksten Agatha Christie bewerkt door sensitivity readers

Een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie (1890-1976) is onder handen genomen door zogenoemde sensitivity readers, redacteuren die het taalgebruik beoordelen op uitspraken, bewoordingen en typeringen die als kwetsend kunnen worden ervaren.

Christie is een van best verkochte auteurs aller tijden. Haar werk is in ruim honderd talen verkrijgbaar. Er zijn ruim 3 miljard exemplaren van haar boeken verkocht, waarvan 20 miljoen in Nederland.

Haar bekendste titels zijn de 80 detectives die ze schreef, veelal met de speurders Hercule Poirot of Miss Marple in de hoofdrol. Verder publiceerde ze ruim 200 korte verhalen, negentien toneelstukken (waaronder het bekende The Mouse Trap) en zes romans.

"Van zwart marmer"

Net als eerder het werk van Roald Dahl en James Bond-schepper Ian Fleming, zijn de teksten van een aantal van Christies boeken nu 'hertaald' naar deze tijd, melden Britse media. Verwijzingen naar etniciteit, zoals zwart, Joods of zigeuner, zijn geschrapt. Hetzelfde geldt voor termen als 'oosters' en het n-woord. Dat was al eerder gesneuveld in de titel van een boek uit 1939, dat sinds 1977 And Then There Were None heet.

Een begrip als 'inheemsen' (natives) is nu veranderd in 'plaatselijke inwoners' (locals). Een vrouwelijk bovenlichaam wordt niet langer omschreven als "van zwart marmer" en een rechter heeft niet langer een "Indiaas temperament". En Miss Marple verbaast zich in A Caribbean Mystery niet langer over "zulke prachtige witte tanden", die een hotelmedewerker in haar ogen heeft.

Onduidelijk is of naast de geredigeerde teksten van Christie ook het origineel nog verkrijgbaar blijft, zoals het geval is bij de gemoderniseerde boeken van Roald Dahl.

Een aantal van Christies verhalen is met veel succes verfilmd, zoals Death on the Nile en Murder on the Orient Expres. Regisseur Kenneth Branagh maakte van die beide films een remake, waarbij hij in Murder on the Orient Expres (2021) al het origineel al naar deze tijd vertaalde, onder meer door een diverse cast in te zetten.