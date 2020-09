Zware knieblessure kost PSV-spits Romero de rest van het seizoen

PSV-spits Maxi Romero, die donderdag in het Europa League-duel in Slovenië met Mura al na elf minuten geblesseerd uitviel, zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 21-jarige Argentijn moet een ingrijpende knieoperatie ondergaan, waarna een vele maanden vergende revalidatie zal volgen.

Vorige week tekende Romero in het duel met FC Emmen in blessuretijd voor de winnende goal: 2-1. Dat was zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst.

PSV nam Romero in 2018 over van Vélez Sarsfield. Door een reeks blessures kwam hij weinig aan spelen toe en gedurende het seizoen 2019/2020 verhuurde PSV hem aan zijn oude werkgever.