Dode en twee gewonden bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Delfshaven is een dode gevallen, meldt de politie. Het gaat om een 31-jarige man uit de stad. De schutter of schutters zijn gevlucht.

Twee mannen raakten gewond en zijn opgepakt. Een Rotterdammer van 27 is met een schotwond aan een been naar het ziekenhuis gebracht. Later meldde zich in het ziekenhuis nog een gewonde, een 27-jarige man uit Vlaardingen.

De schietpartij was rond 19.00 uur aan de Gijsingstraat. Het dodelijke slachtoffer werd zwaargewond gevonden in de portiek van een appartementencomplex, zegt de politie. Reanimatie mocht niet meer baten: de man overleed ter plekke. Omstanders zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord.

Het is nog niet duidelijk wat er aan het incident vooraf ging. Ook is nog onduidelijk of er binnen of buiten op straat is geschoten.