Israëlische minister van Defensie ontslagen na kritiek op beleid Netanyahu

De Israëlische minister van Defensie is door premier Netanyahu de laan uitgestuurd, nadat hij gisteravond een kritische toespraak had gehouden over de hervormingen van de rechtspraak in het land. Daarover bestaat grote verdeeldheid in Israël: ze moeten ertoe leiden dat het Hooggerechtshof minder te zeggen krijgt en de Knesset, het parlement, juist meer.

Die verdeeldheid is volgens minister Gallant een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid doordat die ook is doorgedrongen tot het leger en de veiligheidsdiensten. Hij maakte duidelijk dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de hervormingen van het uiterst rechtse kabinet.

Donderdag had hij ook al een speech met deze boodschap willen houden, maar zijn partijgenoot Netanyahu heeft hem daarvan weerhouden. De premier hield die avond zelf een tv-toespraak waarin hij benadrukte dat de hervormingen hoe dan worden doorgezet. Hij zal zich daar persoonlijk mee bemoeien.

Hij kan dat doen omdat dezelfde dag een is wet aangenomen die het vrijwel onmogelijk maakt om de premier af te zetten. Tot dat moment mocht Netanyahu zich niet met de hervormingen bezighouden omdat hij terechtstaat voor corruptie, maar de nieuwe wet maakt het hem mogelijk er toch een rol bij te spelen. In zijn toespraak beloofde de premier alles te doen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Te progressief

Critici zijn bang dat de omstreden maatregelen ten koste gaan van de democratie. Zij gaan daarom al wekenlang massaal de straat op. Mensen die achter de regering staan steunen de hervormingen juist omdat ze de rechterlijke macht te progressief vinden.

Binnen het leger is de verdeeldheid zichtbaar doordat enkele honderden elite-reservisten (in Israël is een groot deel van de bevolking reservist) uit protest tegen de hervormingen niet meer willen worden ingezet of meedoen aan oefeningen. Een deel van hen demonstreerde gisteren bij de woning van Gallant omdat hij tot dan toe geen stelling had genomen.