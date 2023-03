Ongrijpbare Saka helpt Engeland langs Oekraïne, eerste overwinning Italië

Matteo Retegui (kopbal) en Matteo Pessina (intikker) scoorden voor rust namens Italië, dat in de vijfde minuut met de schrik was vrij gekomen bij een kans van Alexander Satariano.

Italië boekte later op de avond op Malta zijn eerste zege in deze EK-kwalificatiereeks. Tegen de nummer 167 van de FIFA-ranking, die de laatste twee ontmoetingen slechts met 1-0 had verloren, werd het 2-0.

In het eerste half uur leverde het Engelse overwicht nog niets op, maar in de 36ste minuut was het raak. Saka kapte zijn tegenstander uit en legde de bal precies goed klaar voor Kane, die eenvoudig binnen kon tikken.

Die duizenden op de tribune zagen dat hun twee landgenoten met een sterrenstatus in de Premier League - Oleksandr Zinchenko van Arsenal en Mikhailo Mudryk van Chelsea - nooit lekker in de wedstrijd kwamen.

Kane had kort voor het duel nog een bokaal met gouden schoen in ontvangst genomen, omdat hij na zijn goal tegen Italië de Engelse topscorer aller tijden was geworden. Op zijn volgende doelpunt (nummer 55) hoefde de Tottenham-spits dus niet lang te wachten.

Nog voor rust maakte Saka, simpelweg te snel en te behendig voor de Oekraïense verdediging, de 2-0. De speler van Arsenal draaide weg bij zijn man en krulde de bal achteloos in de kruising.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld. In de tweede helft deden de Engelsen het kalm aan en probeerde Oekraïne de schade te beperken. Dat lukte de ploeg, wat vooral ook fijn was voor hun duizend landgenoten in de hoek van Wembley.