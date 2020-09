Bloemendaal ongeslagen aan kop, Almere laat gelijkspel uit handen glippen

In de vierde speelronde van de Tulp Hoofdklasse voor mannen heeft geen enkele thuisploeg vrijdagavond de drie punten weten te pakken. Dat was met name zuur voor Almere, dat op weg leek naar het eerste punt van dit seizoen, maar in de slotfase toch het hoofd moest buigen voor Amsterdam: 2-3.

In het zuiden van het land stond de derby tussen Den Bosch en Oranje-Rood op het programma. Na twee nederlagen op rij kon de thuisploeg wel een overwinning gebruiken. In de stromende regen was er aan motivatie om de derby te winnen geen gebrek, wel aan doelpunten. De ploegen deelden de punten, het werd 2-2.

Bloemendaal dwong in Amstelveen Pinoké op de knieën (2-3) en is daarmee dit seizoen nog ongeslagen.

(Bijna) stunt Almeerse

In Almere leek het aanvankelijk een makkelijk avondje voor Amsterdam te worden. Binnen acht minuten hadden Mirco Pruyser en Luke Dommershuijzen de hoofdstedelingen op een ogenschijnlijk comfortabele voorsprong gezet. Almere, dat dit seizoen nog geen enkel punt heeft behaald en in 10 competitieduels maar liefst 56 doelpunten om de oren kreeg, leek vervolgens rijp voor een afstraffing, maar beet plots toch van zich af.

Joep Troost nam de aansluitingstreffer voor zijn rekening en na rust bracht Jamie Wallace Almere zelfs weer naast Amsterdam. Zeven minuten voor tijd trok Amsterdam toch aan het langste eind, toen Pruyser een strafbal benutte.