Tijdritspecialiste Reusser mist afslag, maar wint Gent-Wevelgem alsnog

De 31-jarige Reusser, in 2021 winnares van olympisch tijdritzilver en EK-goud, ging op 41 kilometer van de eindstreep ervandoor, bouwde een voorsprong op van ruim twee minuten. Rijdend in een kenmerkende tijdrithouding gaf de Zwitserse vervolgens het voordeel niet meer uit handen.

De kans dat iemand van SD Worx zou gaan winnen, was vrij groot. Toppers als Lotte Kopecky en Lorena Wiebes waren vooraf de grote favorieten. Het liep voor dit tweetal echter anders.

Reusser was zo gefocust op haar race dat ze op 5 kilometer van de finish even het parcours verliet door, ondanks een hevig zwaaiende medewerker met oranje hesje, een verkeerde straat in te rijden.

Door de opgebouwde voorsprong kon Reusser zich deze misstap permitteren en kwam ze even later toch winnend over de finish.

Het is het eerste aansprekende resultaat van het seizoen voor Reusser. Ze won in 2022 de vierde etappe in de Tour de France.