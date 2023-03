Judoka Stevenson pakt grandslambrons in Tblisi door zege op Kamps

Judoka Karen Stevenson heeft op de slotdag van het grandslamtoernooi in het Georgische Tbilisi ten koste van landgenote Marit Kamps brons gepakt bij de zwaargewichten in de klasse boven 78 kilogram.

Stevenson, die begin dit jaar overstapte van de klasse tot 78 kilogram, en Kamps deden in hun eerste ontmoeting amper onder voor elkaar. Stevenson koos op de tatami iets meer de aanval, maar de beslissing viel pas in de golden score. Kamps kreeg voor een schijnaanval haar derde straf.

Stevenson won ook al brons in Tel Aviv en op het grandprixtoernooi van Almada. Sanne van Dijke was gisteren goed voor een zilveren medaille in de klasse tot 70 kilogram.

Ausma loopt brons mis

Natascha Ausma (tot 78 kilogram) verloor in de strijd om het brons van Inbar Lanir. De Israëlische nummer zeven van de wereld vloerde de mondiale nummer elf binnen een minuut met ippon.