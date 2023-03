Vier doden op Duitse snelweg A3 bij ongeluk met Nederlandse Porsches

Bij een ernstig ongeluk op de Duitse snelweg A3 bij Emmerich, vlak over de Duits-Nederlandse grens, zijn vier mensen omgekomen, naar alle waarschijnlijkheid Nederlanders. Bij het ongeval waren volgens de Duitse krant Bild drie Porsches met een Nederlands kenteken betrokken.

Ze reden vanochtend op de A3 richting Keulen toen de bestuurder van een van de auto's de macht over het stuur verloor en in de vangrail terechtkwam. Een van de andere twee bestuurders zag dat gebeuren en hij stopte om hulp te bieden, maar op dat moment knalde de derde Porsche op de auto die in de vangrail stond.

Daardoor kwamen de automobilist die probeerde te helpen en drie inzittenden van de Porsches om het leven. Een passagier is zwaar gewond geraakt.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend. De A3 naar Keulen is tot het begin van de avond afgesloten.

Een politiewoordvoerder zegt tegen de krant dat het ongeluk vermoedelijk is ontstaan doordat de wagens hun snelheid niet hadden aangepast aan de zware regenval. De Porsches maakten vermoedelijk deel uit van een groep.