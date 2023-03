Kazachs kwartiertje nekt Denemarken in spectaculair EK-kwalificatieduel

Lang leek Denemarken in Kazachstan fluitend drie punten in de EK-kwalificatie te gaan pakken. Twee treffers van de aanstormende topspits Rasmus Höjlund leken daarvoor meer dan genoeg. Maar toen volgden vijftien minuten die in voetbalminnend Kazachstan niet snel vergeten zullen worden.

Höjlund, de Deense spits van Atalanta die ook donderdag tegen Finland al drie keer scoorde, was vroeg in de wedstrijd trefzeker met een prachtige lob. Nog voor rust werkte hij de 0-2 binnen en leek het duel in poule H, waar ook Slovenië, Noord-Ierland, Finland en San Marino in zitten, wel beslist.

Complete euforie

Maar na rust liet Denemarken de touwtjes te veel vieren. Daarmee kwam de ploeg lang weg, totdat het laatste kwartier aanbrak. Bakhtiyor Zaynutdinov maakte de aansluitingstreffer, waarna Askhat Tagybergen met een weergaloos afstandsshot gelijkmaakte.

Daarna drukte Kazachstan, aangemoedigd door een stadion in complete euforie, onverbiddelijk door. Een minuut voor tijd vervolmaakte Abat Aymbetov de Kazachse comeback.