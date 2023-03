Van Aert gunt Laporte zege in Gent-Wevelgem na kilometers lange Jumbo-solo

In de stromende regen door de Vlaamse heuvels heeft Christophe Laporte Gent-Wevelgem gewonnen. Of eigenlijk won zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

De Fransman Laporte reed op wandeltempo hand in hand met ploegmaat Wout van Aert op de finish af en kreeg de zege na 260 kletsnatte kilometers cadeau van de sterker ogende Belg.

Overleg in laatste kilometers

Dat er een Jumbo-renner ging winnen, was tientallen kilometers voor de finish al wel duidelijk. Van Aert en Laporte gingen er met nog ruim vijftig kilometer voor de wielen met z'n tweetjes vandoor op de kasseien van de Kemmelberg. Niemand kon volgen en het werd een lange koppeltijdrit tot aan de finish. De achtervolgers waren nergens te bekennen.

Van Aert en Laporte overlegden in de laatste kilometer nog even over wie de zege kreeg. Van Aert, winnaar in 2021, had zijn tweede grote zege in drie dagen kunnen pakken, nadat hij vrijdag Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar op de streep kansloos had gelaten in de E3 Saxo Bank Classic. Maar hij was gul naar knecht Laporte.

Het is duidelijk dat Van Aert op tijd in vorm is voor de Ronde van Vlaanderen volgende week zondag.

