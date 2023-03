Van den Honert coach Amsterdam, dat verliest van Bloemendaal en Bovelander junior

Taco van den Honert moet van Amsterdam weer een topclub maken in het mannenhockey. Hij is vanaf komend seizoen de hoofdcoach van de ploeg die vandaag de Klassieker in Bloemendaal met 3-0 verloor.

Van den Honert is nu nog assistent van Alexander Cox, die na dit seizoen vertrekt. De 57-jarige Van den Honert, oud-international van Oranje, leidde de hockeyers van Amsterdam in 2011 en 2012 naar hun laatste twee landstitels. In 2014 nam hij afscheid en zeven jaar later keerde hij terug als assistent.

Amsterdam bezet in de hoofdklasse nu de achtste plek en lijkt kansloos voor een play-offplek. Die is alleen weggelegd voor de topvier van de competitie.

Bloemendaal juicht met Bovelander junior

Het zijn slordigheden die Amsterdam nekken, juist als ze gevaarlijk worden. Zo kreeg de ploeg tegen Bloemendaal in het eerste kwart twee strafcorners achter elkaar, maar beiden werden slecht gestopt en leidden niet tot een goal.

Bloemendaal sleep ondertussen de messen en loerde op een scoringskans. Die kwam er aan het einde van het tweede kwart na een goede voorbereidende actie van Jorrit Croon op het middenveld. In de rebound tikte Tobias Bovelander, de 18-jarige zoon van oud-international Floris-Jan, de bal erin: 1-0.