Bloemendaal veegt Amsterdam weg met 3-0, hockeysters SCHC zeker van play-offs

De hockeyers van Bloemendaal hebben de Klassieker bij de mannen tegen Amsterdam met overtuigende cijfers gewonnen. Het werd op 't Kopje 3-0 voor de thuisploeg.

Bloemendaal-Amsterdam is ieder jaar een topper, behalve dit seizoen, want daarvoor heb je twee topploegen nodig en dat is Amsterdam nu even niet. Vorig jaar eindigden ze als derde in de competitie, nu vinden we de Amsterdammers terug op een achtste plek.

Het zijn slordigheden die ze nekken, juist als ze gevaarlijk worden. Zo kreeg Amsterdam in het eerste kwart twee strafcorners achter elkaar, maar beide werden slecht gestopt en leidden niet tot een goal.

Loeren en bravoure

Bloemendaal sleep ondertussen de messen en loerde op een scoringskans. Die kwam er aan het einde van het tweede kwart na een goede voorbereidende actie van Jorrit Croon op het middenveld. In de rebound tikte Tobias Bovelander, inderdaad de 18-jarige zoon van Floris-Jan, de bal erin: 1-0.