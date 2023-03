Spaanse autoriteiten: ramptoeristen moeten niet bij bosbranden komen kijken

De Spaanse autoriteiten roepen ramptoeristen op om weg te blijven bij de bosbranden in het oosten van het land. Deze 'brandtoeristen', zoals ze door de Spanjaarden worden genoemd, brengen zichzelf in gevaar en belemmeren de bluswerkzaamheden.

In de omgeving van Valencia zijn ruim 500 brandweerlieden bezig om een grote bosbrand te bestrijden. Daarbij zijn ook twintig vliegtuigen en blushelikopters ingezet. De brand heeft al meer dan 4000 hectare bos verwoest. 1700 mensen in de regio's Valencia en Aragon hebben hun huis moeten verlaten.

De regionale autoriteiten zeggen dat er in de buurt van de branden 14 wielrenners zijn gezien, die kennelijk een blik op het vuur wilden werpen. "We vragen nogmaals, en vooral aan toeristen, om het gebied niet in te gaan", zegt het hoofd van de regionale autoriteiten.

Zorgen over toerisme

Bewoners van het gebied maken zich zorgen over de gevolgen van de bosbranden voor het toerisme. "De mensen hier leven van toeristen die fietsen en wandelen en van de paar bars die hier zijn", zegt een 72-jarige buurtbewoner tegen persbureau Reuters. "Dit is echt een ramp voor iedereen die van de natuur houdt."

Premier Sànchez van Spanje zei eerder al dat de bosbranden "opnieuw het bewijs zijn van de klimaattoestand" waarmee de mensheid te maken heeft.

Ook in andere delen van Zuid-Europa wordt gevreesd voor bosbranden, vanwege de droogte van afgelopen winter. Volgens cijfers van de Europese Commissie is vorig jaar 785.000 hectare verwoest door branden. Spanje had vorig jaar te maken met 493 bosbranden, meer dan er ooit geteld werden. Er ging meer dan 300.000 hectare in vlammen op.