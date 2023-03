Hulporganisatie: Libische kustwacht verjoeg migrantenboot met vuurwapens

Volgens SOS Mediterrannée is het niet voor het eerst dat de Libische kustwacht probeert te voorkomen dat de hulporganisatie migranten redt. In januari deed de kustwacht van het Noord-Afrikaanse land ook een poging een reddingsactie tegen te houden. Toen lukte het SOS Mediterrannée wel om de migranten veilig aan boord van het reddingsschip te krijgen.

Sinds 2016 traint en financiert de Europese Unie de Libische kustwacht, als onderdeel van beleid om illegale migratie vanuit Noord-Afrika naar Europa tegen te gaan. Duizenden migranten komen nadat ze zijn onderschept door de kustwacht in detentiecentra in Libië terecht.

Eerder hebben hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen aandacht gevraagd voor de slechte leefomstandigheden in die kampen. Zo zou er een gebrek zijn aan hygiëne, schoon water en voedsel. De Europese Commissie zei in 2021 dat de detentiecentra in Libië dicht moeten, maar dat is nog niet gebeurd.

Drie keer zoveel migranten

De migratieroute van Noord-Afrika naar Europa, over de Middellandse Zee, wordt momenteel veel gebruikt. Veel migranten bereiken de Europese Unie in Italië. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er dit jaar tot nu toe al 20.000 migranten aan land, meer dan drie keer zoveel als in dezelfde periode in 2021 en 2022.

Dit weekend zijn zo'n 3000 migranten gered op de Middellandse Zee, van wie de meeste uit de Tunesische kustregio Sfax waren vertrokken op weg naar de Italiaanse kust. Eerder vandaag werd duidelijk dat zeker twee boten vol migranten zijn gezonken, waarbij zeker 29 mensen zijn verdronken.

De Italiaanse premier Meloni probeert al sinds haar aantreden het aantal migranten terug te dringen. Zo voerde ze onlangs een wet in die het hulporganisaties moeilijker maakt om migranten uit zee te redden. 10 tot 15 procent van het totale aantal migranten dat in Italië aankomt, bereikt het land na zulke hulpacties.