Wereldkampioen Bagnaia wint in Portugal eerste grand prix van Moto GP-seizoen

De wereldkampioen begon met een overwinning.

Een dag na zijn zege in de sprintrace was Francesco Bagnaia ook de beste in de hoofdrace op het Autodromo Internacional do Algarve-circuit in Portugal, bij de eerste grand prix van het MotoGP-seizoen. De Ducati-coureur bleef Maverick Viñales (Aprilia) en Marco Bezzecchi (Ducati) voor.

Bagnaia startte vanaf poleposition en was prima weg. Al snel vormde hij een kopgroep met Viñales, Oliveira, Jorge Martín en Marc Márquez.

Maar Márquez en Oliveira crashten al in de tweede ronde. Márquez maakte in de bocht een inschattingsfout, raakte de controle kwijt en botste vol tegen Oliveira aan. Niet bewust, wel balen. Oliveira moest een medische check ondergaan.

Knappe eindsprint van Zarco

Met nog zeven rondes te gaan waren de eerste drie plekken vergeven en streden Jack Miller, Alex Márquez en Brad Binder om de vierde plek. Een ongelooflijke prestatie van Binder, want hij startte als elfde en werd in de training vrijdag laatste.

Hij ging de laatste ronde in als vierde. Maar de Fransman Juan Zarco had een hele goede eindsprint en kroop binnendoor bij Binder.

De 26-jarige Bagnaia, in 2018 ook al wereldkampioen in de Moto2, was in 2022 in zeven grands prix de beste. Hij boekte zijn eerste GP-zege in 2016 tijdens de TT van Assen.