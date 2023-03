Koeman wil tegen Gibraltar meer intensiteit: 'Heb ik gemist, met name in balbezit'

"Je ziet nog veel meer als je de wedstrijd terugkijkt", zegt Koeman. "Dat bespreek je en dan is het goed dat je het gevoel hebt dat de groep dat onderkent. En zelfkritisch is. En dan ga je verder."

Hoe de uren eruitzien na een 4-0 pak slaag tegen de vice-wereldkampioen? "We zijn twee daagjes in onze schulp gekropen vanwege alle terechte kritieken", zegt de bondscoach. En er werd volop geanalyseerd, beelden teruggekeken, elkaar de waarheid gezegd en nog eens gereflecteerd.

Maar het begint allemaal bij de intensiteit van het spel. "Dat heb ik gemist. Met name in balbezit. We kijken naar statistieken en er was een groot verschil tussen Frankrijk en Nederland. Dat moet anders, zo kun je niet spelen."

Thuis tegen Gibraltar is weinig eer te halen - "je moet de wedstrijd winnen", aldus Koeman - maar het is wel een kans om het goede gevoel terug te krijgen. Met welke spelers dat gaat gebeuren, wil de bondscoach nog niet zeggen. Al hintte hij tijdens de persconferentie op een basisplaats voor Wout Weghorst.

"In principe is iedereen inzetbaar, maar we zullen kijken of Matthijs de Ligt en Cody Gakpo dusdanig fit zijn om te starten."

Doelmannen

In de goal staat waarschijnlijk gewoon Jasper Cillessen. De doelman keerde na het misgelopen WK terug onder de lat en ging vrijdag tegen de Fransen niet vrijuit bij de 2-0 van Dayot Upamecano. Dat zag ook Koeman.

"Die indraaiende vrije trap was geweldig, voor keepers is zo'n bal altijd moeilijk. Zijn rol bij die goal was twijfelachtig, maar voor de rest was er geen twijfel." Cillessens voornaamste concurrenten in het doel, Andries Noppert en Justin Bijlow, zijn er niet bij wegens blessureleed.

Tijdens de finaleronde van de Nations League in juni denkt Koeman, samen met keeperstrainer Patrick Lodewijks, dat ze wat verder zijn in de beoordeling van de doelmannen. "Laten we hopen dat we dan meer keuzes hebben en duidelijkheid kunnen scheppen."