Vanavond op tv: Honduras verbreekt banden met Taiwan • Batterijproductie in Europa? • Politiek schaakspel in Brabant

Honduras heeft per direct de diplomatieke banden met Taiwan verbroken en gaat meer samenwerken met China. Dat maakt het land bekend nadat de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken China heeft bezocht. In een verklaring zegt de regering van Honduras dat er maar één China bestaat en dat Taiwan een "onvervreemdbaar deel is van het Chinese grondgebied".

Afgelopen week lanceerde de Europese Commissie plannen om de batterijproductie voor Europa veilig te stellen. Het is alleen nog de vraag of die plannen effect zullen hebben.

Waar worden straks de batterijen voor onder meer onze elektrische auto's gemaakt? China, de Verenigde Staten of toch Europa? De batterij is inmiddels onderdeel geworden van een geopolitieke strijd. Dreigt Europa die te verliezen?

Politiek schaakspel in Brabant: BBB-breekpunt zet VVD voor het blok

Na de verkiezingen van vorige week is het schaken in de provinciehuizen in volle gang. In Noord-Brabant lijkt dat proces extra ingewikkeld te worden: vanwege de hoge stikstofuitstoot besloot die provincie jaren geleden al dat boeren daar hun stalvloeren volgend jaar aangepast moeten hebben.

Maar de Brabantse BBB-fractie gooide al de dag na de verkiezingsoverwinning een breekpunt op tafel: het stallenbeleid van de provincie moet van tafel. En dat kan wel eens een heel moeizame formatie gaan opleveren.