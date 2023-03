Geopolitieke strijd om de batterij: subsidierace tussen Europa en de VS?

Batterijen zijn cruciaal voor een schone toekomst. Maar waar worden die batterijen voor bijvoorbeeld elektrische auto's straks gemaakt: in China, de VS of in Europa? De Europese Commissie lanceerde afgelopen week plannen om de batterijproductie voor Europa veilig te stellen. Maar zullen die effect hebben?

"Dit pand is net geopend en nu eigenlijk al weer te klein." Mede-oprichter Jeroen Bleker van Eleo wijst naar een bouwterrein naast zijn gloednieuwe batterijfabriek in Helmond. "Dus we zijn bezig met uitbreiding, zodat we hier kunnen gaan opschalen."

Energie opvangen

Wat begon als een studentenproject van de TU Eindhoven is zeven jaar later uitgegroeid tot een bedrijf met zeventig werknemers. "We hadden een elektrische motorfiets ontwikkeld", vertelt Bleker. "Toen dachten we: laten we ons nu richten op elektrificatie en op de meest cruciale component, de batterij." Eleo maakt inmiddels accusystemen voor elektrische bouwmachines.

Het bedrijf is nog relatief klein, maar de ambities zijn groot. Want wie batterijen maakt, heeft de toekomst, zegt hoogleraar autotechniek Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven. "De batterij is tegenwoordig het allerbelangrijkste onderdeel van een auto."

Maar het gaat veel verder, zegt Steinbuch. "Als we overdag veel zon hebben, dan kunnen we energie opvangen in batterijen en die 's nachts gebruiken voor warmtepompen en de verwarming. Daarmee zijn batterijen een essentieel onderdeel van de gehele energietransitie."

Cruciaal voor batterijen is het metaal lithium. Maar mijnen heeft Europa bijna niet meer. Als we niet afhankelijk willen blijven van andere landen, is een inhaalslag hard nodig: