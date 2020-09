Thompson en Duplantis geven slot Diamond League cachet, sterk debuut Sedney

Zonder een keur aan wereldsterren heeft de atletiekwereld in Doha het Diamond League-seizoen afgesloten. Vanwege de lange vlucht en de strenge coronamaatregelen zagen veel toppers een optreden in de Qatarese hoofdstad niet zitten. Dafne Schippers, die aanvankelijk van plan was op de 100 meter te starten in Doha, had zich vanwege rugklachten afgemeld.

Een van Schippers belangrijkste rivalen, olympische kampioene Elaine Thompson, was wel van de partij. Met een tijd van 10,87 won de Jamaicaanse de sprint en liet ze de andere favoriet, Marie-Josée Ta Lou (11,21), achter zich.

Op de 800 meter verraste de Keniaanse Faith Kipyegon zichzelf en iedereen. De regerend olympische kampioen op de 1.500 meter wist op de 800 meter de concurrentie achter zich te laten. Met 1.57,68 liep ze een persoonlijk record en zette ze tevens de beste tijd van dit seizoen op de chronometers.

Geen Nederlands feestje

Waar vorige week in Rome nagenoeg alle Nederlandse toppers van de partij waren, verschenen nu in Doha slechts drie Nederlanders aan de start: Liemarvin Bonevacia (400 meter), Zoë Sedney (100 meter horden) en Eva Bastmeijer (verspringen). Bonevacia kwam met een tijd van 46,70 seconden niet verder dan de zesde plek. Ook Bastmeijer werd met een sprong van 6,17 meter zesde.

De pas 18-jarige Sedney liep haar eerste grote internationale wedstrijd. Op de 100 meter horden liep ze met 13,24 seconden een persoonlijk record. De zege ging met 12,78 naar de Amerikaanse Payton Chadwick. De beste tijd van het seizoen staat nog altijd op naam van Nadine Visser die in augustus bij de Paavo Nurmi Games in Finland 12,68 op de klokken zetten.

Vorig jaar scherpte de Nederlandse in Doha zelfs het nationaal record aan, toen liep Visser een tijd van 12,62 seconden.