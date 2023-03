Topvrouw Shell vindt dat gasveld Groningen dit jaar al dicht moet

Het gasveld in Groningen moet dit jaar al helemaal dicht, vindt Shell Nederland. Sinds oktober vorig jaar staat het veld op de waakvlam, wat betekent dat er nog minimale hoeveelheden gas uit worden gehaald om de infrastructuur in stand te houden. Maar volgens topvrouw Marjan van Loon is dat niet nodig. "Het veld moet dicht, daar zijn wij heel duidelijk in", zei ze in talkshow WNL op Zondag. "Het kan en het moet."

De Gasunie, beheerder van gasleidingen en -opslagen, adviseerde eind januari het kabinet nog om het Groningenveld juist langer op de waakvlam te houden. Stopzetten van de winning is volgens de Gasunie risicovol vanwege de leveringszekerheid, die onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Het kabinet neemt in juni een besluit of het winnen van gas op 1 oktober dit jaar stopt of dat de winning nog een jaar op de waakvlam blijft.

"Het is misschien oncomfortabel in een energiecrisis dat je iets echt gaat uitzetten", zei Van Loon. "Maar de waakvlam is nog best substantieel en dan hou je aardbevingen." Ze stelt dat ook andere betrokken partijen het verantwoord vinden om de gaskraan in Groningen definitief dicht te draaien.

Verantwoordelijk voor gaswinning

Shell was als aandeelhouder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) jarenlang verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen en voor de aardbevingen die daaruit voortkwamen. De oliereus zal met herstelbetalingen komen voor het aardbevingsgebied, maar spoort het kabinet aan om de operatie goed te regelen.

"De schade- en versterkingsopgave moet versnellen en daar komt meer bij kijken, weten we nu. Het is complex", zei de topvrouw daarover. "Het kabinet moet kijken hoe dat anders kan en wij hebben gezegd: we zijn bereid om te kijken we dat mogelijk kunnen maken."

Bodem Beweging positief

De Groninger Bodem Beweging is blij dat er nu beweging in de zaak lijkt te komen. "Dat men zich vanuit de NAM zo duidelijk uitspreekt, vinden we positief", zegt woordvoerder Merel Jonkheid van de belangenorganisatie. "We zeggen al heel lang dat het gasveld dicht moet, maar we zijn blij dat we nu ook vanuit de NAM zo'n beweging zien."

Het argument van de Gasunie dat de leveringszekerheid niet in gevaar mag komen, vindt Jonkheid steeds minder opgaan. "Dat argument wordt wel zwakker, zeker nu in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie de leveringszekerheid een rookgordijn is genoemd. We horen vanuit verschillende hoeken dat de gaswinning dit jaar naar nul moet. Het is afwachten, maar het lijkt de goede kant op te gaan."