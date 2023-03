Nieuwe film moet taboe rond zelfdoding lhbti'ers doorbreken

Solange is model en deed mee aan meerdere missverkiezingen - Still 'Uit 't leven'/Tim Dekkers

Ook Kris voelde zich als puber in het Friese dorp Harkema een vreemde eend in de bijt. Zijn middelbare schooltijd was een "opeenstapeling van negatieve ellende en shit de hele tijd", vertelt hij in de documentaire. Leeftijdgenoten noemden hem verwijfd en nichterig, onder andere omdat hij een hogere stem had dan anderen. "Ik kon het niet meer aan, die nieuwe dag." Kris woont sinds een paar jaar in Amsterdam, waar hij gemeenteraadslid is. In de documentaire gaat hij terug naar Harkema:

In de documentaire gaat Kris ook terug naar zijn middelbare school in Harkema - Still 'Uit 't leven'/Tim Dekkers

Volgens documentairemaker Dekkers creëert iedereen in de eerste twintig jaar van het leven een soort "onderlaag" waarop je in de rest van het leven kunt terugvallen. Als die onderlaag dun is omdat je bijvoorbeeld werd gepest of niet werd geaccepteerd "dan zak je er zo doorheen als het tegenzit". Hulp zoeken is vaak lastig, zag Dekkers. "Als minderheid wil je laten zien dat het goed met je gaat, dat je net als de rest succes kan hebben en het fijn kan hebben. De roze community verschuilt zich misschien meer dan andere achter een façade van succes, feestjes, glamour en glorie. Over de donkere kanten hebben we het liever niet." Het was een grote fout om die duisternis en gedachten van binnen niet eerder te delen, zegt de 'musculaire acrobaat' Jean in de documentaire:

De Braziliaans-Nederlandse Jean met zijn trainingsspullen - Still 'Uit 't leven'/Tim Dekkers

Filmmaker Dekkers hoopt dat zijn documentaire het onderwerp zelfdoding als een "breekijzer" uit de taboesfeer kan halen. "We moeten niet wegkijken en blijven steken in oppervlakkigheden, maar als community aandacht aan elkaar besteden, juist als iemand lang niets van zich laat horen." Dekkers heeft zijn documentaire aangeboden aan regionale afdelingen van lhbti-belangenvereniging COC Nederland en aan honderden lhbti-filmfestivals wereldwijd. "Ik hoop vooral dat mensen erover praten."