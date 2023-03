Zes politiemedewerkers buiten functie gesteld om "ongepaste" privé-uitspraken

Zes politiemedewerkers mogen voorlopig hun functie niet uitoefenen vanwege uitspraken die zij in hun vrije tijd deden. De politie gaat onderzoek doen naar de betrokkenheid van de medewerkers, meldt de politiechef van Oost-Nederland. De medewerkers mogen gedurende het onderzoek niet op politielocaties komen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn beelden die recent op sociale media zijn gedeeld. Daarop zijn politiemedewerkers te zien die vanuit een busje in Parijs "zich zeer ongepast uitspreken" over wat zij om zich heen zien, omschrijft de politie. De medewerkers hadden samen afgelopen vrijdag de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal bezocht.

"Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen. Het gedrag van deze collega's, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel", aldus politiechef Oost-Nederland Janny Knol.

Wat de medewerkers precies hebben gezegd op de beelden, wil een woordvoerder van de politie niet specifiëren. Ook wil de woordvoerder niet ingaan op de functies van de politiemedewerkers. "We houden dit algemeen om het onderzoek de ruimte te geven", aldus de woordvoerder.