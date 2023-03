Eindzege Roglic, ritzege Evenepoel in Ronde van Catalonië

Primoz Roglic is winnaar geworden van de Ronde van Catalonië. De Sloveen van Jumbo-Visma werd in de slotrit in de straten van Barcelona tweede achter medevluchter en rivaal Remco Evenepoel.

Met een verschil in het klassement van tien seconden tussen Roglic en Evenepoel en zes keer het klimmetje van de Montjuïc op het menu, werd gehoopt op vuurwerk. En de hoofdrolspelers stelden niet teleur.

Nadat een vroege kopgroep was ingelopen, ging Evenepoel er met nog 28 kilometer te gaan vandoor en Roglic sloot snel aan. Ook Marc Soler voegde zich bij het duo, maar de Spanjaard haakte in de finale af.

Roglic houdt wiel

Evenepoel slaagde er niet in Roglic te lossen, maar won nog wel de rit. "Ik wist dat het moeilijk zou worden hem te lossen", aldus Evenepoel.

De Belg leek zich soms te ergeren aan het defensieve rijden van Roglic, maar was na de slotrit vol lof. "Primoz is een van de sterkste renners van de wereld. Als hij in topvorm is, misschien wel de allerbeste."