Dag voor grote staking al drukte en vertragingen voor reizigers in Duitsland

Duitsland maakt zich op voor een van de grootste stakingsdagen in decennia. Vanaf middernacht ligt het openbaar vervoer de hele maandag nagenoeg plat. Medewerkers eisen meer loon om prijsstijgingen te compenseren.

Ook vandaag zijn er al gevolgen voor reizigers en automobilisten. Vanwege de stakingsdag mag het vrachtverkeer eenmalig ook op zondag rijden. Daardoor is het drukker op de Duitse wegen dan normaal. Ook de treinen zitten voller dan gebruikelijk.

Problemen bij luchthavens

De grote luchthaven van München ligt al plat. Dat komt door een staking van veiligheids- en bagageafhandelingspersoneel. En het grootste vliegveld van het land, in Frankfurt, kampt met vertragingen als gevolg van een technische storing.

Het verbleekt allemaal bij wat er morgen staat te gebeuren. Deutsche Bahn ziet zich genoodzaakt het volledige langeafstandstreinverkeer stil te leggen. Regionale treinen van andere aanbieders rijden mondjesmaat. Eveneens blijft van de meeste bussen in Duitsland de motor uit. Ook het vliegverkeer wordt ontregeld; reizigers moeten rekening houden met forse vertraging.

Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Zo rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Frankfurt, tussen Amsterdam en Basel en tussen Amsterdam en Berlijn.

'Overleven'

Enkele miljoenen mensen werken in Duitsland in de publieke vervoerssector. De grootscheepse actie is nodig "om te kunnen overleven", zegt een vakbondchef in een interview met Bild am Sonntag. "De mensen zijn niet alleen onderbetaald, maar ook overwerkt."

Net als de rest van Europa kampt Duitsland met forse inflatie. De lonen moeten wat de vakbonden betreft zeker 10 procent omhoog. Eind februari boden de werkgevers vijf procent, maar dat bod hebben de bonden afgewezen.

'Excessief en onnodig'

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn noemt de acties "excessief, onterecht en onnodig". Het staatsbedrijf eist dat de vakbonden per direct terugkeren naar de onderhandelingstafel.

Ook in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen tijd actiegevoerd voor loonsverhoging. In ons land is dat bijvoorbeeld meerdere malen het geval geweest voor het streekvervoer. Ook dit weekend zijn er "intensieve verkennende gesprekken" tussen vakbonden en werkgeversorganisaties in deze sector.