Na De Ligt en Verbruggen meldt ook Gakpo zich weer bij Oranje

Liverpool-aanvaller Cody Gakpo is toch op tijd hersteld van een virusinfectie en maakt weer deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Gibraltar van maandag.

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar wordt op maandag om 20.45 uur gespeeld in De Kuip in Rotterdam.

