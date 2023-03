De coup van Mancini: is Argentijnse oud-hockeyer de nieuwe goalgetter van Italië?

Mateo Retegui viert zijn treffer tegen Engeland - AFP

Wees eerlijk. Wat wist jij van Mateo Retegui, voordat hij bij zijn debuut voor Italië de aansluitingstreffer maakte in het EK-kwalificatieduel tegen Engeland afgelopen donderdag? Niet veel, waarschijnlijk. Want buiten de meest fanatieke volgers van de Argentijnse Primera Divisíon kent bijna niemand de 24-jarige aanvaller van het bescheiden Club Atlético Tigre uit Buenos Aires. Maar wie op de hoogte is van het internationale hockey zal de naam Retegui zeker kennen.

Echte hockeyfamilie Mateo Retegui - vanavond speelt hij met Italië tegen Malta - komt namelijk uit een prestigieus hockeygeslacht. Zijn vader is Carlos Retegui, die ooit nog samen met Max Caldas deelnam aan de Olympische Spelen. Verder dan de negende en de elfde plaats kwam hij als speler niet. Als bondscoach wel. Hij leidde de Argentijnse vrouwen naar de wereldtitel (2010) en twee keer zilver (2012 en 2021) op de Olympische Spelen. Het goud van de Argentijnse mannen bij de Olympische Spelen van 2016 was een regelrechte sensatie. Tijdens het WK van 2014 in Den Haag vervulde hij zelfs een opmerkelijke dubbelrol. Oplettende toeschouwers konden Retegui zien rennen van het ene hockeyveld naar het andere.

Bij het WK van 2014 is Carlos Retegui bondscoach van zowel de mannen als de vrouwen van Argentinië. Analist Jacques Brinkman vindt dat bezwaarlijk: 'Dit zou verboden moeten worden.' - NOS

De Nederlandse oud-international Jacques Brinkman, die zelf nog tegen Retegui hockeyde, sprak er schande van dat Retegui zowel de mannen als de vrouwen coachte dat WK. "Dit kan helemaal niet, het zou verboden moeten worden", sprak Brinkman gedecideerd. "Ik hoop dat hij op zijn bek gaat." Retegui bleef fier overeind en sloot het WK af met twee bronzen medailles.

Mateo Retegui zat nog in de luiers toen hij met zijn moeder en zus bij mij thuis bleef slapen. Hockeycoach Alex Verga

Op de tribunes van het Zuiderpark-stadion in Den Haag zat zijn echtgenote María Grandoli met dochter Micaela en zoon Mateo. Terwijl vader Carlos zich een slag in de rondte werkte met zijn duobaan, maakte zijn gezin uitstapjes naar Amsterdam en Utrecht.

Het was niet het eerste bezoek van de familie aan Nederland. "In 2003, toen Carlos de Champions Trophy speelde in het Wagener-stadion, sliep zijn familie bij mij thuis in Almere", vertelt Alex Verga. "De kinderen waren toen nog klein. Mateo zat zelfs nog in de luiers." De huidige coach van de hockeyers van Almere en vader van international Valentin Verga kent de familie Retegui al zijn hele leven. "Ik heb samen met Carlos gehockeyd bij het Argentijnse team. En Maria heb ik nog getraind. In 1991 ben ik naar Nederland gekomen en dus was het logisch dat ze bij mij konden slapen. Daarna is het contact wel verwaterd. Als we elkaar zien, zoals bij het WK van 2014, dan groeten we elkaar."

In 2003 waren de jonge Mateo en Micaela Retegui te gast in Almere bij hockeycoach Alex Verga. - Instagram | micaretegui23

Maar de hockeywereld is klein en dus kom je elkaar vroeg of laat weer tegen. Bijvoorbeeld in de finale van de Olympische Spelen in Tokio. Dat Argentinië die finale speelde tegen Oranje was geen verrassing; beide staan al jaren aan de top van het mondiale hockey. Achteraf zouden de Nederlandse speelsters aan de bel trekken over een onveilig sportklimaat onder bondscoach Alyson Annan. Twijfels Bij de Argentijnsen speelde een andere kwestie. Veel hockeyvolgers stelden namelijk hun vraagtekens bij de selectie van Micaela Retegui, die zeker toen nog niet tot de beste hockeysters leek te horen. Veel speeltijd kreeg Micaela niet in Tokio van haar vader. Toch had ze haar stempel kunnen drukken op de finale. Bij een stand van 0-0 kreeg ze namelijk een reuzekans.

In de finale van het olympisch hockeytoernooi van Tokio in 2021 verloren bondscoach Carlos Retegui en zijn dochter Micaela met 2-0 van Nederland. - NOS

Tot zijn achttiende leek ook Mateo Retegui op weg naar een grote hockeycarrière. Hij speelde net als zijn zus voor Club Esgrima de Buenos Aires en was een vaste waarde in de Argentijnse jeugdselecties. "Als hockeyer zou Mateo ook de top gehaald hebben", weet Verga. "Zeker weten."

"Als je niet droomt, zul je nooit vinden wat buiten je dromen ligt", schreef Mateo Retegui, toen nog hockeyer, in 2015. - Instagram | mateoretegui

Op zijn 18de koos Retegui pas definitief voor het voetbal. Hij begon in de jeugdopleiding van River Plate, de favoriete ploeg van vader Carlos. Later stapte hij over naar de grote rivaal Boca Juniors. In november 2018 debuteerde hij als vervanger van Carlos Tévez, maar tot een doorbraak kwam het niet. Bij gebrek aan speeltijd liet Retegui zich zelfs verhuren aan Estudiantes, Tallères de Cordoba en afgelopen seizoen aan Tigre. Bij Tigre kwam hij op stoom: in 35 duels op het hoogste niveau maakte hij al 25 goals. En dat bij een degradatiekandidaat.

Zaakwaarnemer Totti Na de nationale hockeyselectie schopte Retegui het ook als voetballer tot de Argentijnse jeugdselecties. Maar voor een plek naast Lionel Messi in de selectie van de latere wereldkampioen was het nog veel te vroeg, vond bondscoach Lionel Scaloni. Best mogelijk dat Scaloni een beetje spijt voelde toen hij Retegui in Napels zag meeneuriën met het volkslied van Italië.

Micaela Retegui is trots op haar broer Mateo na diens debuut voor het Italiaans voetbalelftal. - Instagram | micaretegui23

In Argentinië hield niemand er namelijk rekening mee dat er weleens kapers op de kust zouden kunnen zijn. Al had de oplettende volger beter kunnen weten. Sinds 2022 is Francesco Totti namelijk de zaakwaarnemer van Retegui. Hij zou de spits al aangeboden hebben aan zijn grote liefde AS Roma. Na zijn debuut voor Italië staan clubs als Internazionale en AC Milan in de rij om hem in te lijven.

'Nieuwe Batistuta' Bondscoach Roberto Mancini vergeleek Retegui voor de wedstrijd tegen Engeland al met een jonge Gabriel Batistuta. Na zijn debuut temperde Mancini juist de verwachtingen. "Retegui kent het Italiaanse voetbal nog niet. Hij heeft tijd nodig."

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini verraste met het debuut van de Argentijnse spits Mateo Retegui tegen Engeland. Retegui scoorde meteen. - NOS

Die tijd kreeg hij niet van de Engelse verdedigers, maar toch scoorde hij. Tegen Malta zal hij vanavond ongetwijfeld meer kansen krijgen. En dan duurt het vast niet lang voor de tifosi deze Argentijnse hockeyer in de armen sluiten.