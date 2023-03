Politie tast in het duister over identiteit dode in uitgebrande auto

De politie tast in het duister over de identiteit van de dode die gisterochtend werd ontdekt in een uitgebrande auto in Oisterwijk. Dat meldt de politie vandaag.

De auto werd gisteren rond 11.00 uur ontdekt na een melding van een passant. De auto stond geparkeerd op een zandpad in het bos, schrijft Omroep Brabant.

Het is niet duidelijk of de auto nog in brand stond toen de brandweer ter plaatse kwam. In eerste instantie leek de situatie op een autobrand, tot het lichaam werd ontdekt. De omgeving werd afgezet en agenten deden groot onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend.