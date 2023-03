Jonge natuurfotograaf (12) krijgt Veluwse wolf voor de camera

Sinds twee jaar is de 12-jarige natuurliefhebber in de ban van fotografie. Hij won eind vorig jaar de fotowedstrijd van National Geographic Junior. "Dat was met een foto van de Posbank. Later heb ik ook nog een andere fotowedstrijd gewonnen, de Gi-ga-groene fotowedstrijd voor jonge natuurfotografen."

Twee keer eerder zag hij de wolf in het Nationaal Park De Hoge Veluwe. "Maar toen was hij veel te ver weg. Ik was wel heel blij om hem te zien en hoopte dat hij dichterbij zou komen. Dat deed hij toen helaas niet. En nu wel", zegt hij tegen Omroep Gelderland .

De 12-jarige Sem Scheerder trekt elk weekend de buitenlucht in voor het maken van de perfecte natuurfoto. Er was één dier dat de jonge fotograaf maar al te graag voor zijn camera wilde krijgen: de wolf. Deze week lukte het hem om het dier op de Veluwe te fotograferen.

Hij is vastberaden om er later zijn beroep van te maken. "Ik ben nu aan het sparen voor een drone, dan kan ik nog weer andere beelden maken. Ik ben ook bezig met videografie, zodat ik veelzijdig kan werken later. Maar fotografie vind ik wel het leukste."

Nu de wolf is afgevinkt, staat er weer een nieuw dier bovenaan zijn wensenlijst. "De adder! Dat is de enige giftige slang in Nederland. Die heb ik ook wel eens gezien tijdens het wandelen, hij was alleen gelijk weer weg zonder dat ik er een foto van kon maken."

Hij hoopt ook de wolf weer tegen te komen. "Zodat je net een andere hoek kunt pakken, of met ander licht. Of dat de wolf nog meer in actie komt. Je wil het altijd beter doen."