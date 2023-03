Man in buitenland opgepakt in verband met dode vrouw (64) Koewacht

Een dode vrouw die dinsdag werd gevonden in het Zeeuwse grensdorp Koewacht is na dagenlang politieonderzoek geïdentificeerd. Het gaat om een 64-jarige vrouw uit het Belgische Oostende. De politie heeft een man gearresteerd in verband met de dood van de vrouw.

Het lichaam van de vrouw werd op 21 maart in een droge greppel ontdekt door een voorbijganger. Volgens Omroep Zeeland ging het om een buschauffeur die toevallig op die plek was gestopt. De politie deed uitgebreid sporenonderzoek op de vindplek maar kon de vrouw niet identificeren. Er werden daarom donderdag twee tekstkarren geplaatst met daarop een getuigenoproep.

De politie hield er al snel rekening mee dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven was gekomen. Gistermiddag heeft de politie een man gearresteerd. Hij is in het buitenland opgepakt. Waar precies, wil de politie niet zeggen. Volgens Belgische media is de man een kennis van het slachtoffer.

Koewacht ligt verspreid over het Zeeuwse Terneuzen en de Belgische gemeenten Moerbeke en Stekene. De politie in Nederland zal het onderzoek verder voortzetten samen met de Belgische politie.