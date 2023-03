Twee doden bij schietpartij in nieuwbouwwijk Hamburg

Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn gisteravond laat twee doden gevallen. De politie kreeg rond 23.30 uur meerdere meldingen van schoten in een nieuwbouwwijk in het noordelijke stadsdeel Langenhorn.

Volgens Bild rukten er 28 wagens van hulpdiensten uit. Toen ze ter plekke kwamen, vonden ze twee lichamen voor de ingang van een woning. Volgens het lokale medium Hamburger Morgenpost was een van hen door zijn hoofd geschoten. De ander vertoonde nog tekenen van leven. Hij werd gereanimeerd, maar kwam alsnog te overlijden.

Bronnen van de Morgenpost melden dat een van de slachtoffers vermoedelijk banden had met motorclub Hells Angels. Dat zou te zien zijn geweest aan zijn kleding. Bild meldt dat agenten een revolver op de grond hadden gevonden. Over het motief en over de dader of daders is niets bekend.

Dit zijn de eerste beelden van het plaats delict, van het Hamburger Abentblatt: