Politie voert charges uit bij illegale rave Maastricht, agenten bekogeld

In Maastricht heeft de politie afgelopen nacht een illegale rave beëindigd. Het feest werd gehouden in een leegstaand kantoorpand. Op straat heeft de politie charges uitgevoerd, nadat agenten werden bekogeld en uitgescholden.

Er zijn geen arrestaties verricht. Naar schatting enkele honderden mensen waren aanwezig op de rave. Er waren naar verluidt ook mensen uit België, Duitsland en Tsjechië.

'Vrijwillig weggegaan'

De feestgangers zouden het pand hebben gekraakt. Ook hadden ze geluidsapparatuur bij zich. Het feest was volgens een omwonende gaande op "een of twee etages" van het kantoorgebouw. "We zijn een beetje vrijwillig naar buiten gegaan", zei een deelnemer tegen een lokaal persbureau.

Omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast. Daarop is de politie in groten getale uitgerukt met wapenstokken. Het feest werd rond 02.00 uur stopgezet.

Zakken met stenen

Na de uitstroom van bezoekers ontstond volgens de politie een grimmige sfeer. Het kwam uiteindelijk tot een confrontatie met een groep feestgangers die zich had verzameld voor een rij met huizen. De aanwezigen weigerden weg te gaan en begonnen blikjes en flessen te gooien naar agenten,

Na de charge verspreidde de groep zich in de omgeving. Relschoppers kwamen terug met zakken stenen, glaswerk en andere voorwerpen, zo meldt de politie. Toen agenten daarmee werden bekogeld is nog een charge uitgevoerd om de groep uiteen te drijven.