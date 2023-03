Politie voert charge uit op deelnemers illegale rave Maastricht

In Maastricht heeft de politie afgelopen nacht een illegale rave beëindigd. Het feest werd gehouden in een leegstaand kantoorpand. Op straat gooide een groep feestgangers bierblikjes naar agenten, die daarop een charge hebben uitgevoerd.

