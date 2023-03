Hartman staat met Gibraltar voor droomdebuut in De Kuip: 'Zing beide volksliederen mee'

Het zou maandagavond bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar in De Kuip weleens een van de mooiste avonden uit het leven van Niels Hartman kunnen worden. Er gloort namelijk een debuut voor Hartman in het nationale team. Niels Hartman? Niet Feyenoorder Quilindschy Hartman? Nee, Niels Hartman, geboren in het Zuid-Hollandse Schoonhoven, zit deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van Gibraltar. Tegen Griekenland zat hij vrijdag nog op de bank. Maandag hoopt hij - uitgerekend tegen Oranje - op zijn officiële debuut. "Het is al een heel bijzondere ervaring om bij de selectie te zitten. Maar ik denk dat het in De Kuip nog bijzonderder kan worden, ik heb natuurlijk nog nooit voor zoveel fans gespeeld", vertelt de 22-jarige middenvelder in vlekkeloos Nederlands. De grote vraag Maar eerst de grote vraag: hoe komt een jongen uit Schoonhoven in het nationale team van Gibraltar terecht?

"Mijn ouders zijn allebei Nederlands en toen ik één jaar was, kreeg mijn vader een baan in Gibraltar. Toen zijn we naar Spanje verhuisd en vervolgens op mijn twaalfde naar Gibraltar zelf, vanwege het Engelse onderwijs voor mijn zus en mij. Daar heb ik tot mijn achttiende gewoond en in de tussentijd altijd in Spanje gevoetbald." Hartman speelde onder meer in de jeugdteams van AD Taraguilla en Algeciras CF. "Dat was in best wel hoge jeugddivisies tegen clubs als Málaga, Sevilla en Betis."

Niels Hartman in september 2021, toen hij een tijdje voor vv HCS speelde - Martin Gibcus

Op zijn achttiende vertrok Hartman naar Engeland, voor een studie werktuigbouwkunde aan de universiteit van Loughborough, waar hij ook voor het universiteitsteam speelde. "Ook een prima niveau, we hebben bijvoorbeeld een paar spelers in ons team van de profacademies van Everton, Chelsea en Liverpool. Jongens die het daar net niet gehaald hebben", aldus Hartman. In beeld bij Gibraltar Midden in de coronapandemie kwam Hartman in beeld bij het nationale team van Gibraltar. De universiteit in Engeland ging in 2020 in lockdown en hij ging terug naar Gibraltar, waar hij drie wedstrijden speelde voor profclub Lynx FC in de nationale competitie.

Aangezien alle clubs in het 34.000 inwoners tellende dwerglandje in hetzelfde Victoriastadion spelen, was het geen toeval dat ook de bondscoach een wedstrijd van Hartman meepikte. "Hij vroeg zich af: wie is die jongen? En heeft hij al een Gibraltarees paspoort? Dat had ik toen nog niet. Waarop hij tegen mijn trainer zei: als hij een paspoort krijgt, laat het me weten. Misschien roepen we hem dan wel op."

Niels Hartman (m) speelde in 2021 drie maanden voor vv HCS uit Sappemeer - Martin Gibcus

Drie maanden geleden kreeg Hartman dan eindelijk zijn Gibraltarese paspoort. En drie weken geleden volgde een telefoontje van bondscoach Julio Ribas: hij zat in de selectie voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Nederland. Debuut in De Kuip? De thuiswedstrijd in Portugal - het enige stadion in Gibraltar wordt verbouwd - leverde een 3-0 nederlaag op, zag Hartman vanaf de reservebank. Maar maandagavond, een debuut in een volle Kuip tegen Nederland, dat zou toch wel een droom zijn. "Zeker, maar ik heb geen flauw idee of ik mag debuteren. Dat ligt eraan hoe de wedstrijd zich ontwikkelt en hoe de coach erover denkt. Maar natuurlijk hoop ik erop." Hartman denkt wel dat de bondscoach het hem gunt, een basisplaats of invalbeurt tegen zijn geboorteland. "Maar het is natuurlijk wel internationaal voetbal. We komen niet om alleen mee te doen of iemand te laten spelen omdat hij toevallig Nederlands is. De coach zal me alleen laten spelen als hij denkt dat ik iets kan betekenen voor het team."

De stand in poule B, met Nederland op plek vijf - NOS

Vooralsnog staat Gibraltar er in poule B van de EK-kwalificatie beter voor dan Nederland, op doelsaldo. "Een paar jongens in het team grapten daar al over: Nederland staat lager dus dat wordt een makkelijke pot in Rotterdam." Altijd lastig Maar de middenvelder beseft ook: Nederland-uit, dat is altijd lastig. "We hebben hier twee weken lang heel hard voor getraind, ook tactisch, hoe we moeten staan in verschillende situaties. Maar we weten natuurlijk dat het een hele moeilijke wedstrijd is." "Ons wordt meegegeven: alles is mogelijk. Dus we gaan gewoon 100 procent alles geven om zo goed mogelijk voor de dag te komen en hopen dan op een positief resultaat, hoe lastig het ook wordt."

Niels Hartman tijdens een training van Gibraltar - Gibraltar FA

Het feit dat de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman "een reactie" van zijn spelers verwacht na de oorwassing tegen Frankrijk, maakt volgens Hartman niet veel verschil. "Als Nederland met 4-0 wint van Frankrijk, hebben ze heel veel vertrouwen. Het maakt niet veel uit of je tegen een team met veel vertrouwen of tegen een boos of gepikeerd team speelt. Maar Oranje zal er wel extra op gebrand zijn, dus we zullen zien." Volksliederen Voor Hartman wordt het hoe dan ook een bijzondere avond, al is het maar omdat hij beide volksliederen kan meezingen. "Het volkslied van Gibraltar heb ik inmiddels ook geleerd, dus ik ga ze zeker allebei meezingen", lacht Hartman. En met zijn ouders, overgekomen uit Gibraltar, en familie en vrienden op de tribune, kan een jongensdroom uitkomen. Mits Hartman inderdaad speeltijd krijgt. "Dat zou helemaal perfect zijn. De kers op de taart, zeggen ze toch in Nederland?"