Weer kapseist boot met migranten voor Tunesië, 19 doden gemeld

Voor de kust van Tunesië is weer een boot met migranten gekapseisd. Een mensenrechtenorganisatie meldt dat zeker negentien opvarenden zijn verdronken. Vijf mensen zouden zijn gered.

In de Middellandse Zee voor Tunesië zijn in krap een week tijd zeker vijf boten met migranten gezonken, schrijft persbureau Reuters. Daarbij zijn minstens negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. De gevaarlijke immigratieroute over zee wordt momenteel veel gebruikt.

Recordaantal

Over het nieuwste bootongeluk is nog maar weinig bekend. Het vaartuig zou onderweg zijn geweest naar Italië. Op eiland Lampedusa is gisteren een recordaantal migranten aangekomen. Het gaat volgens de autoriteiten om ruim 2250 nieuwe registraties.

Met name vanaf de Tunesische kustregio Sfax wagen mensensmokkelaars en migranten de oversteek naar Italië. Er gebeuren veel ongelukken; de boten zijn vaak amper zeewaardig en overvol. De Italiaanse kustwacht vaart geregeld uit om opvarenden en denkrelingen te redden.

Opruiende toespraak

Onlangs hield president Saied van Tunesië een opruiende toespraak over migranten. Hij noemde ze een groot gevaar voor het land. De recente toename van oversteekpogingen wordt hier mede aan gelinkt. Sowieso is het Afrikaanse land een populaire tussenstop voor migranten die naar Europa willen.

Een woordvoerder van de Tunesische Nationale Garde zegt dat Tunesië in drie dagen tijd zo'n tachtig vluchtelingenboten met 3000 opvarenden heeft tegengehouden. Desondanks is het aantal in Italië geregistreerde nieuwe migranten begin dit jaar ruim verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2021 en 2022.