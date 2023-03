Wekdienst 26/3: Voorjaarskoers Gent-Wevelgem • Zomertijd ingegaan

Goedemorgen! Heb je de klok al een uur vooruitgezet? De zomertijd is vannacht ingegaan. En vanmiddag geeft bondscoach Ronald Koeman een persconferentie over de aanstaande EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje. Vooral in de zuidelijke helft wordt het enige tijd regenachtig. Elders blijft het droog met in het noorden wat zon. Het wordt niet warmer dan 8 of 9 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig en op maandag vallen enkele winterse buien.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Bondscoach Ronald Koeman blikt vanaf 14.00 uur vooruit op de tweede EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje. Die is maandag in De Kuip tegen Gibraltar. De persconferentie is live te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.

De documentaire Uit 't leven gaat in première op filmfestival Roze Filmdagen in Amsterdam. De documentaire van Tim Dekkers en Henk Burger gaat over het hoge aantal zelfdodingen in de lhbti-gemeenschap. Bij de première is minister Robbert Dijkgraaf van emancipatiezaken aanwezig.

Een week voor de Ronde van Vlaanderen staat voor de wielrenners Gent-Wevelgem op het programma. De Vlaamse koers gaat bij de mannen over bijna 261 kilometer, de vrouwen rijden 162,5 kilometer. Vorig jaar zegevierden de Eritreeër Biniam Girmay en de Italiaanse Elisa Balsamo in Wevelgem. De koers is live te volgen op NPO1 vanaf 13.10 uur. Wat heb je gemist? Rusland zegt tactische kernwapens te gaan plaatsen in Belarus. President Poetin heeft dat gisteravond bekendgemaakt in een toespraak op televisie. Volgens Poetin houdt het Kremlin controle over de wapens. Tactische kernwapens bevatten een kleinere nucleaire lading dan 'traditionele' kernwapens. Ze kunnen worden gebruikt voor doelen op het slagveld en richten veel meer schade aan dan conventionele wapens. De Amerikaanse regering schat in dat Rusland zo'n 2000 tactische kernwapens heeft. Poetin zegt dat de plaatsing van de kernwapens niet in strijd is met internationale anti-kernwapenverdragen, omdat de Verenigde Staten ook kernwapens in Europa hebben gestationeerd. "Er gebeurt hier niets vreemds", stelde Poetin. "De Verenigde Staten doen dit al tientallen jaren. Ze hebben al heel lang tactische kernwapens gestationeerd op het grondgebied van hun bondgenoten."

Ander nieuws uit de nacht: Honduras verbreekt de banden met Taiwan: Hierdoor wordt Taiwan nog maar door dertien landen officieel erkend.

De zomertijd is ingegaan: Om 02.00 uur vannacht ging de klok een uur vooruit. Hierdoor is het 's avonds langer licht en 's ochtends langer donker.

Marokko heeft weer gewonnen: En niet van de kleinste. Brazilië, de nummer 1 van de wereld, verloor in een oefenduel van het Noord-Afrikaanse land. En dan nog even dit: Gisteravond was het weer 'Earth Hour'. Over de hele wereld ging het licht uit tussen 20.30 en 21.30 uur (plaatselijke tijd), om zo aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook bekende gebouwen, zoals het Sidney Opera House, de Branderburger Tor in Berlijn en het Colosseum in Rome doofden de lichten:

