Ook Honduras verbreekt banden met Taiwan

Honduras verbreekt per direct de diplomatieke banden met Taiwan en gaat meer samenwerken met China. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Centraal-Amerikaanse land bekendgemaakt.

In een officiële verklaring staat dat de regering van Honduras erkent dat er slechts één China is en dat Taiwan een onvervreemdbaar deel is van het Chinese grondgebied.

Honduras was één van de veertien landen die Taiwan officieel erkende. De meeste landen hebben geen volwaardige diplomatieke betrekkingen met Taiwan, dat door China wordt gezien als een afvallige provincie.

Voornamelijk landen in Midden- en Zuid-Amerika erkennen Taiwan, maar dat lijstje wordt steeds kleiner. Eerder verbraken ook Panama en Nicaragua de banden met Taiwan. Hierdoor groeit de invloed van China in dit deel van de wereld.

Vlag weggehaald

De beslissing komt vlak na een bezoek van de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken aan China. Taiwan had hierom al de ambassadeur van Honduras op het matje geroepen.

Als tegenreactie op het besluit heeft Taiwan direct de vlag van Honduras weggehaald bij het ministerie van Buitenlands Zaken.

Nederland erkent Taiwan niet als soeverein land, maar heeft wel een handelskantoor in de hoofdstad Taipei. Tot woede van China veranderde Nederland in 2020 de naam van dat kantoor van 'Netherlands Trade and Investment Office' naar 'Netherlands Office'. De naam zou volgens China te veel klinken als een officiële vertegenwoordiging.