Marokko verslaat Brazilië in eerste krachtmeting na WK-succes

Het Marokkaans elftal heeft nu ook voetbalgrootmacht Brazilië verslagen. In een oefenwedstrijd in Tanger won het verrassend met 2-1.

Marokko, met onder meer Ziyech, Mazraoui en Amrabat in de basis, kwam na een half uur voetballen op voorsprong via Sofiane Boufal. De in Parijs geboren voetballer scoorde recht voor het doel uit een draai nadat hij de bal toegespeeld kreeg van Bilal El Khannous.

Na rust kon Marokko de voorsprong prima verdedigen, tot de Brazilianen ruim 20 minuten voor tijd gelijk maakten dankzij een eenvoudig doelpunt van Casemiro.

Invaller Abdelhamid Sabiri maakte uiteindelijk in de 79ste minuut de winnende goal met een harde uithaal tegen de onderkant van de lat. Hierna kon Brazilië, dat eerste staat op de FIFA-wereldranglijst, niets meer terugdoen.

De oefenwedstrijd tegen de Brazilianen was de eerste grote krachtmeting na het succesvolle WK van afgelopen winter. Marokko schopte het als eerste Afrikaanse team ooit tot in de halve finales, na knappe overwinningen op onder meer Portugal, Spanje en België.