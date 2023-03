Debuteren op je 32ste en gelijk twee goals maken voor Spanje, Joselu doet het

Dat je nooit te oud bent om te dromen, bewijst de voetballer Joselu. Een paar dagen voor zijn 33ste verjaardag bezorgt hij Spanje bij zijn debuut voor de nationale ploeg de zege op Noorwegen (3-0).

Pas een kleine tien minuten voor tijd viel hij in en nog geen vijf minuten later had hij zijn eerste twee goals al gemaakt. Eentje met een knappe tegendraadse kopbal en eentje hard van dichtbij.