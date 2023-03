Cubanen landen in Florida na vlucht met ultralight vliegtuigje

Twee Cubaanse migranten hebben met een ultralight vliegtuigje de oversteek naar de Verenigde Staten gemaakt. Ze vlogen 145 kilometer over zee en landden op het internationale vliegveld van Key West, een eiland in het uiterste zuiden van de staat Florida. Daar zijn ze aan de douane overgedragen.

President Biden heeft de regels voor toelating van Cubanen in januari aangescherpt. Wie naar de VS wil, moet online een vergunning aanvragen en familie of een kennis hebben die financieel garant staat. Wie dat niet doet loopt het risico teruggestuurd te worden. Het is niet bekend of deze Cubanen aan de voorwaarden voor toelating voldoen.

Cubanen zijn in de loop der jaren massaal naar de VS gevlucht. Cuba heeft een communistisch regime en de economische situatie is belabberd. "Cubaanse migranten komen hier op allerlei manieren, meestal met geïmproviseerde vaartuigjes", zegt een woordvoerder van de politie tegen ABC News. "Dit is geen doorsnee gebeurtenis, maar ook weer niet heel ongewoon."