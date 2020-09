Thaise jongeren willen een minder machtige koning en betere toekomst

Maar al snel ging een deel van de actievoerders een stap verder. Volgens hen is het werkelijke probleem in Thailand de macht van het koningshuis en dan vooral de onaantastbaarheid van de koning. "Voor deze studenten is hervorming niet genoeg, ze willen radicale verandering van de Thaise samenleving", zegt activist en academicus Kath Khangpiboon uit Bangkok.

Het zijn met name jongeren - en dan vooral vrouwen en mensen uit de lhbti-gemeenschap - die de macht van de monarchie openlijk in twijfel durven te trekken.

Moreel bankroet

De excentrieke koning is door zijn levensstijl lang niet zo geliefd als zijn vader Bhumibol, die in 2016 overleed. Vajiralongkorn heeft de reputatie van een playboy. Hij promoveerde zijn minnares tot koninklijke concubine, een titel die sinds 1921 niet meer gebruikt is in Thailand. Ook gaf hij zijn overleden hond een vierdaagse boeddhistische begrafenis.

De meeste Thai vinden het vooral verwerpelijk dat hij het grootste deel van het jaar in een hotel in Beieren woont, in plaats van bij zijn bevolking. In hun ogen is hij moreel bankroet en dat maakt het makkelijker om zijn macht in twijfel te trekken.

De kritiek op de overheid gaat dieper dan alleen de levensstijl van de koning. Activisten zijn vooral boos over de groeiende ongelijkheid in het land. De elite, gevormd door enkele extreem vermogende families, de legertop en het koningshuis, krijgt steeds meer macht. Dit leidt ertoe dat jonge Thai weinig kansen zien in hun eigen land.