Hockeyers Oranje-Rood lijden puntenverlies, weer nederlaag HDM-vrouwen

De hockeyers van Oranje-Rood hebben in de strijd om een ticket voor de play-offs puntenverlies geleden tegen Klein Zwitserland. In Eindhoven eindigde het doelpuntrijke hoofdklasseduel in 4-4.

De gasten kwamen dankzij Thomas Craig op 0-1, maar Jelle Galema was er verantwoordelijk voor dat de thuisploeg met een kleine voorsprong het laatste kwart in ging. Twee strafcorners van Aki Käppeler deden de balans echter weer in Haags voordeel kantelen.

Daarna hadden ook de Oranje-Rood-spelers Gijs van Merriënboer en Thibeau Stockbroekx succes met de strafcorner, maar omdat tussendoor Craig zijn tweede treffer van de dag liet aantekenen, eindigde de wedstrijd zonder winnaar.

Rotterdam kon door de remise in Eindhoven afstand nemen van Oranje-Rood. Door de 4-1 overwinning bij Voordaan sloeg de nummer drie van de ranglijst een gaatje van twee punten.