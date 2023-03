Israëlische minister van Defensie keert zich tegen juridische hervormingen

De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft vanavond in een televisietoespraak opgeroepen om de juridische hervormingen in het land stil te leggen tot in ieder geval na het reces, volgende maand. De verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten, brengt volgens Gallant de nationale veiligheid ernstig in gevaar.

"Wat er nu gebeurt in de Israëlische samenleving gaat niet voorbij aan de troepen - van alle kanten komt boosheid, pijn en teleurstelling naar boven, met een intensiteit die ik nog nooit meegemaakt heb. Dit is een duidelijke en directe bedreiging voor de veiligheid van onze natie", zei Gallant. "Ik ga hier niet aan meedoen."

Gallant had afgelopen donderdag al een dergelijke boodschap willen brengen, maar besloot dat na een gesprek met premier en partijgenoot Netanyahu toch niet te doen. Netanyahu hield die avond zelf wel een televisietoespraak, waarin hij zei de juridische hervormingen door te zetten en zich er persoonlijk mee te bemoeien.

Die hervormingen van de ultrarechtse regering van Netanyahu moeten ertoe leiden dat het Hooggerechtshof minder macht krijgt, ten gunste van het parlement. De premier mocht zich eerder volgens de procureur-generaal niet bezighouden met de plannen, omdat hij terechtstaat voor corruptie. Maar door een donderdag aangenomen wet - die weer onderdeel is van de hervormingen - kan Netanyahu zich er nu toch over uitspreken.

Constitutionele crisis

Een deel van de Israëliërs is fel tegen de juridische hervormingen. Zij zijn bang dat de democratie erdoor geschaad wordt. Al drie maanden lang gaan tienduizenden mensen wekelijks de straat op om te protesteren. Een conservatiever deel van de bevolking juicht de wetswijzigingen echter toe, omdat deze Israëliërs de rechterlijke macht nu te progressief vinden.

Vandaag was er in Tel Aviv een uitzonderlijk groot protest met bijna 200.000 demonstranten. Daar sprak onder meer historicus en schrijver Yuval Noah Harari zich uit tegen de plannen van Netanyahu. Als in Israël een constitutionele crisis uitbreekt, moeten ambtenaren en het leger naar de rechterlijke macht luisteren en niet naar de regering, aldus Harari.

Elite-reservisten weigeren inzet

De verdeeldheid onder de bevolking sijpelt ook door naar het leger en de veiligheidsdiensten. Een paar honderd elite-reservisten weigeren op te draven voor oefeningen of inzet en hebben zich aangesloten bij de protesten. Zij waarschuwen dat ze niet ten dienste willen staan van "een ondemocratisch Israël".

Een deel van de reservisten protesteerde vandaag bij de woning van defensieminister Gallant, omdat hij zich de afgelopen dagen niet uitsprak tegen de hervormingen. Vanavond deed hij dat dus wel.

De krant Times of Israel schrijft dat minister van Landbouw Avi Dichter er inmiddels ook bij Netanyahu op aandringt om de hervormingen voorlopig in de ijskast te zetten. Twee vooraanstaande parlementsleden van de Likud-partij van Netanyahu hebben zich vanavond op Twitter achter Gallant geschaard. De radicaalrechtse minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir riep na de toespraak juist op om Gallant te ontslaan.

Oppositieleider Yair Lapid noemt de toespraak van de minister van Defensie "dapper en van cruciaal belang". Ook Lapid roept op niet verder te gaan met de hervormingen en met elkaar om tafel te gaan.