Feyenoorder Kökcü scoort voor winnend Turkije in beladen duel met Armenië

Turkije is het kwalificatietoernooi voor het EK 2024 begonnen met een zege in het beladen duel met Armenië. Mede dankzij een doelpunt van Orkun Kökçü wonnen de Turken met 2-1 in de Armeense hoofdstad Jerevan.

Beladen duel

Turkije en Armenië hebben geen diplomatieke en commerciële banden. Ook is er geen grensverkeer mogelijk. Alleen na de zware aardbevingen in Turkije ging de grens open om hulpgoederen vanuit Armenië door te laten.

Het grote twistpunt tussen de twee landen is de Armeense genocide in 1915, die niet door Turkije erkend wordt. Daarnaast staan beide landen tegenover elkaar in het conflict over de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, waar veel etnische Armeniërs wonen.