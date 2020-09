Nieuwsuur wint Loep voor onderzoek naar paspoorthandel Malta

Het onderzoek van Nieuwsuur naar de paspoorthandel vanuit Malta heeft vandaag een Loep gewonnen, de jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek. Het onderzoek, door verslaggever Siebe Sietsma en redacteur Luuk Mulder werd eerste in de categorie signalerende onderzoeksjournalistiek. De prijs werd vrijdagavond uitgereikt in Amsterdam.

Eerder won de productie ook al een Tegel, de belangrijkste Nederlandse journalistieke prijs. Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje is 'blij en trots' op de prijs: "Het is een klassiek onderzoeksjournalistiek project, waar Nieuwsuur graag in wil excelleren. Het is ontzettend fijn te zien dat dat wordt gewaardeerd", zegt Oranje.

Bekijk hier het verhaal van de Maltese paspoorthandel: In 2014 creëerde de regering in Malta uit het niets een goudmijn die het kleine eilandje honderden miljoenen euro's per jaar oplevert: de verkoop van Maltese paspoorten. En wat is de rol van de Groningse hoogleraar Dimitry Kochenov?