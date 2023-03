Zomertijd is ingegaan, vanaf vandaag 's avonds langer licht

De zomertijd is weer ingegaan. Om 2.00 uur vannacht ging de klok een uur vooruit. Hierdoor is het 's avonds langer licht en 's ochtends langer donker. Zo komt de zon vanochtend om 7.30 uur op, en gaat 'ie om 20.00 uur weer onder.

Op de laatste zondag van oktober gaat de klok terug naar de standaardtijd, die ook wintertijd wordt genoemd. Die laatste zondag valt dit jaar op 29 oktober.

Sinds 1977 is in alle EU-landen op hetzelfde moment de zomertijd van kracht, maar er is al een tijd discussie of de zomertijd moet blijven. De vraag is steeds of het voordeel van langer profiteren van het daglicht en in heel Europa gelijklopende klokken opweegt tegen nadelen als de verstoring van het bioritme.

Afschaffing

De Europese Commissie en het Europees Parlement waren nog niet zo lang geleden voor afschaffing, maar sindsdien zit er weinig schot in de zaak. Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet de Tweede Kamer in 2020 weten dat het voorstel de ijskast in ging. Achtereenvolgende voorzittende landen hebben sindsdien geweigerd het onderwerp op de agenda te zetten.