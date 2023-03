Nog meer chaos in Libanon: zomertijd maand uitgesteld

En niet iedereen gaat mee in het besluit van de premier. Scholen, bedrijven en religieuze instellingen sturen mailtjes rond om aan te geven welke tijd ze de komende maand zullen aanhouden. De nationale luchthaven haalt alle vertrekkende vluchten een uur naar voren, zodat ze op de oorspronkelijke tijd de lucht in kunnen en er geen vertragingen ontstaan voor overstappende passagiers.

Het besluit leidt tot consternatie in het land. De tijdsaanduiding op computers, telefoons en andere apparatuur zal vannacht gewoon overgaan op de zomertijd, zoals in Europa. Met alle verwarring van dien.

Veel Libanezen redeneren dat het geen toeval kan zijn dat de 'nieuwe' zomertijd pas ingaat als de ramadan net voorbij is. Door langer vast te houden aan de wintertijd is het eerder donker en kunnen mensen een uur eerder stoppen met vasten.

In Libanon dreigt grote verwarring nu op het laatste moment is besloten om de zomertijd uit te stellen. De klok gaat niet vannacht een uur vooruit, maar pas op 21 april. Dat heeft premier Najib Mikati gisteren bekendgemaakt.

Correspondent Daisy Mohr:

"Voor veel Libanezen is het toch weer moeilijk te verteren dat hun land op deze manier wordt bestuurd. Dat de premier en de voorzitter van het parlement donderdag tijdens een koffieafspraak opeens zo'n beslissing nemen, zonder na te denken over de consequenties. En dat terwijl belangrijke beslissingen die moeten worden genomen hier al tijden niet worden genomen, en het land steeds verder in de afgrond stort."

"De chaos lijkt compleet. Er zijn hier nu minstens vijf verschillende wisselkoersen en Libanezen weten morgen dus ook niet meer hoe laat het is. Op televisie en sociale media worden overal grappen gemaakt. Maar veel Libanezen is het lachen allang vergaan, want de situatie wordt met de dag slechter. De armoede en uitzichtloosheid zijn enorm."

"Ook bestaat de indruk dat politici hiermee de aandacht afwenden van de echte crisis. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei eind vorige week dat het enorm teleurgesteld is in de hervormingen die het van Libanon had verwacht en noemde het een 'uiterst gevaarlijke situatie'. De Libanese valuta heeft inmiddels 98 procent van de waarde verloren en een oplossing is niet in zicht. Dat politici nu met de zomertijd bezig zijn, in plaats van met het aanpakken van de echte problemen, is voor veel Libanezen klap op klap."