Vaticaan scherpt regels tegen seksueel misbruik binnen de kerk aan

In elk bisdom komt een bureau dat meldingen in behandeling neemt. Ook wordt de regeling die klokkenluiders moet beschermen, uitgebreid.

Ook is de definitie van 'misbruikslachtoffer' uitgebreid. De meldplicht geldt voortaan niet alleen bij een verdenking van misbruik van minderjarigen of volwassenen met een beperkt geestelijk vermogen, maar ook als nonnen, priesters en kloosterlingen in opleiding door geestelijken zouden zijn misbruikt.

Vaticaancorrespondent Andrea Vreede:

"Met deze definitieve wet lijkt paus Franciscus een antwoord te willen geven op de kritiek dat zijn maatregelen tegen seksueel misbruik niet ver genoeg gaan. Hij scherpt een aantal zaken aan, maar probleem blijft dat er te weinig transparantie is over hoe klachten worden afgehandeld nadat ze zijn ingediend. En bisschoppen worden in landen waar de rechtspraak eerlijk is nog altijd niet verplicht om bij aanklachten van seksueel misbruik aangifte te doen bij de politie."