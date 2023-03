Wolf bijt ondanks raster 21 schapen dood in Renkum

Een wolf heeft de afgelopen twee nachten flink huisgehouden onder een kudde schapen in Renkum. 21 dieren kwamen bloederig aan hun einde, ondanks een wolfwerend raster.

"Dat heeft dus helemaal niets geholpen", aldus de aangeslagen eigenaren van de kudde bij Omroep Gelderland. Nog geen half jaar geleden kregen zij ook al dodelijk bezoek van een wolf.

Nu was het dus twee nachten na elkaar raak, vertelt Ellen van der Zweep, die samen met haar man Serge de kudde van ongeveer driehonderd schapen in het Gelderse dorp beheert.

"Het was vrijdag al vreselijk met zes dode dieren, maar daar kwamen er vanochtend nog eens vijftien bij. Een voorbijganger zag het en kwam ons waarschuwen. Het is echt verschrikkelijk hoe de schapen erbij liggen. Er zijn ook nog dieren gewond geraakt, daarvoor is de dierenarts vandaag gekomen. Een jager heeft één dier nog moeten doodschieten, want dat ging niet meer."

Moedeloos

Omdat onder de dode schapen ook drachtige dieren zijn, loopt het verlies op tot misschien wel zestig dieren. Moedeloos wordt Van der Zweep ervan. "Ook omdat we net deze week volgens alle richtlijnen een wolfwerend raster hebben geïnstalleerd, op de juiste hoogte en met stroom erop. Dat heeft ons 12.000 euro gekost en we moeten nog maar zien of een deel terugkrijgen in de vorm van subsidie. Tot nu toe hebben we van de provincie Gelderland nog niets gekregen."

In theorie is het mogelijk dat de schapen door een ander dier dan de wolf zijn gedood. Maar Van der Zweep is zeker dat een wolf heeft toegeslagen. "Het plaatje klopt volgens kenners volledig", zegt zij. De schapenhoudster vermoedt dat de wolf simpelweg over het gloednieuwe raster heen is gesprongen.

Maandenlang van streek

In oktober moesten werden ook al 23 schapen gedood door toedoen van een wolf. De kudde was daardoor maandenlang van streek, en is vermoedelijk ook nu maandenlang onrustig. Van der Zweep: "Dat is ook iets om bij stil te staan. De schapen die het hebben overleefd, hebben heel lang nodig om weer tot rust te komen."

Van der Zweep: "Na meer dan twintig jaar kent iedereen in de omgeving ons en onze kudde. Na de lammertijd groeit die soms tot wel duizend dieren, maar we overwegen nu serieus om te stoppen."