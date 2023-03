VN-waterconferentie sluit af met actieagenda om waterproblemen aan te pakken

Op de VN-waterconferentie in New York hebben 1200 organisaties en landen beloftes gedaan om watergerelateerde problemen aan te pakken. Het gaat daarbij om problemen als wateroverlast, te weinig water of geen schoon drinkwater. Het was voor het eerst in bijna vijftig jaar dat er in VN-verband gesproken werd over waterbeleid. Nederland en Tadzjikistan hadden de conferentie georganiseerd.

De bijna 700 toezeggingen vormen samen de Water Actie Agenda, waarvoor in totaal 300 miljard dollar is beloofd. Het gaat overigens niet om bindende afspraken, maar volgens de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN zijn de toezeggingen alsnog historisch.

"U heeft de belofte om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen voor iedereen uit te voeren opnieuw bevestigd", zei hij na afloop van de conferentie, waar eerder deze week koning Willem-Alexander sprak.

Watergezant

Nederland heeft onder meer 50 miljoen euro beloofd om Ethiopië, Sudan, Zuid-Sudan en Uganda te helpen de gevolgen van extreme droogte op te vangen. Ook is er een samenwerkingsverband op het gebied van water en klimaat gelanceerd. Landen die zich voorbereiden op de klimaatverandering kunnen daar terecht voor advies.

150 landen hebben te kennen gegeven dat er een speciale VN-watergezant moet komen.

"Het is vooral het neerzetten van water als onderwerp waar we de komende decennia hard mee aan de slag moeten", zegt hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht over de uitkomsten van de conferentie. "Een derde van de wereld leeft in waterschaarste, dus het is logisch om daar hard op in te zetten."

De conferentie was volgens hem van groot belang, zeker ook omdat het tientallen jaren geleden is dat er voor het laatst op een grote VN-conferentie over water werd gesproken. "Eigenlijk voelt iedereen: heel veel van de natuurlijke rampen zijn gerelateerd aan water. Droogte, overstromingen, maar ook waterkwaliteitsgerelateerde dingen. Dat beïnvloedt vooral de arme mensen. Er was over het algemeen grote eensgezindheid: hier moeten we mee aan de slag."

Concrete plannen

Hoe goed de toezeggingen straks worden nageleefd is nog ongewis, want zoals gezegd: de afspraken zijn niet juridisch bindend. "Er worden miljarden geïnvesteerd, dat is vrij concreet", zegt Wanders in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is afwachten of er de komende jaren wordt doorgepakt. Het hangt, net als het klimaatbeleid, af van de politieke wil. Maar ik ben wel vol goede moed na deze bijeenkomst." Die moed put hij onder meer uit de speciale VN-watergezant. "Dat geeft ook aan dat het bij de VN hoger op de agendalijst komt te staan."

Aan secretaris-generaal Guterres van de VN zal het in ieder geval niet liggen. Hij zei dat water "in het hart van de wereldwijde politieke agenda" moet zitten, omdat water "ons allemaal verbindt", bijvoorbeeld op het gebied van de klimaatverandering, gezondheid, de productie van voedsel, het tegengaan van armoede en mensenrechten.